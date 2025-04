FGV: confiança de serviços cai 2,5 pontos em abril, a 90,4 pontos, menor nível desde maio/2021

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) recuou 2,5 pontos na passagem de março para abril, na série com ajuste sazonal, para 90,4 pontos, menor nível desde maio de 2021, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o ICS teve redução de 0,5 ponto.

"Após um resultado positivo no mês passado, a confiança de serviços volta a recuar em abril, influenciada, principalmente, pela piora nas expectativas futuras do setor que recuaram com maior intensidade. O resultado pessimista do setor reflete cautela dos empresários sobre a demanda futura, de forma disseminada entre os segmentos. Em relação ao futuro de longo prazo, os desafios podem ser ainda maiores para o ano de 2025", avaliou Stéfano Pacini, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em abril, o Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 1,5 ponto, para 93,8 pontos, menor nível desde maio de 2023. O Índice de Expectativas (IE-S) teve redução de 3,6 pontos, para 87,2 pontos, patamar mais baixo desde março de 2021.