Gás de cozinha é único combustível a registrar alta na semana de 20 a 26 de abril, diz ANP

O preço do gás de cozinha foi o único a registrar alta na semana de 20 a 26 de abril, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos foi encontrado pela agência ao preço médio de R$ 107,40 no período, alta de 0,1% contra a semana anterior, com o valor máximo chegando a R$ 155 em Roraima, e o mínimo a R$ 74,99, em São Paulo.

A agência adiou a divulgação dos preços dos combustíveis da semana passada para esta semana, devido aos feriados da Semana Santa.

No levantamento da ANP, a gasolina cedeu 0,3% na semana passada, registrando preço médio de R$ 6,31 o litro.