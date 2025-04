Gerdau cancela estudo de investimento no México com incertezas sobre tarifas, diz CEO

A Gerdau decidiu cancelar seu estudo de investimento em uma nova fábrica de aços especiais no México. O presidente da companhia, Gustavo Werneck, afirmou que o movimento de aplicação de tarifas de importação nos Estados Unidos deve trazer mudanças estruturais no mercado automotivo, que têm impacto na produção desse tipo de material no país mexicano.

"Nunca tomamos decisão de investimento baseada em governos. No entanto, esse tema das tarifas deve trazer uma transformação mais profunda no setor automotivo, do ponto de vista de fluxos de fornecimento. Vai haver uma reorganização. É cedo para entendermos. Nossa decisão passa pela incerteza de como se configurará a cadeia global automotiva", afirmou Werneck.

O CFO da companhia, Rafael Japur, disse que a estimativa de mercado era de que o investimento fosse do patamar de US$ 600 milhões, o que elevaria o comprometimento de capex da companhia ao longo do tempo.