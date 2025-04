Houve consenso absoluto sobre disputa comercial e tarifas, diz Mauro Vieira

Embora a reunião de chanceleres dos países do Brics, no Rio de Janeiro, tenha terminado com uma declaração da presidência do grupo em vez de um comunicado conjunto, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, afirmou que houve "consenso absoluto" dos participantes sobre o momento atual de disputas comerciais e imposição de tarifas.

"O que consta da declaração com relação a questões do momento, de disputas comerciais, de tarifas, houve consenso absoluto de todos os países e está consolidado no documento", afirmou Vieira a jornalistas, em entrevista coletiva após o encerramento das sessões ministeriais no Palácio do Itamaraty, na região central da capital fluminense.

O documento divulgado nesta terça-feira, 29, porém, não menciona os Estados Unidos nem o tarifaço promovido pelo presidente norte-americano, Donald Trump. A declaração da Presidência da Reunião de Ministros das Relações Exteriores/Relações Internacionais dos Países Membros do Brics, ocupada atualmente pelo Brasil, faz uma defesa da Organização Mundial do Comércio (OMC) com "única instituição" com o mandato necessário para estabelecer as regras do sistema multilateral de comércio e liderar nas múltiplas dimensões do comércio internacional.