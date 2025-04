Ibovespa sobe com NY e fluxo, defendendo os 135 mil pontos, apesar de queda do petróleo

"Muitas ações estão descontadas. Então, fluxo, valuation descontado e oportunidade estão mantendo o Ibovespa perto do topo histórico", diz Caldeira.

Até mesmo as ações da Petrobras miram alta, a despeito do recuo de 2,00% do petróleo no exterior. Já Vale zera a queda. o minério de ferro fechou com alta de 0,28% hoje em Dalian.

Ontem, o principal indicador da B3 renovou máxima do ano (135.709,27 pontos), mas fechou aquém - aos 135.015,89 pontos, com valorização de 0,21%, com a volta do fluxo de estrangeiros. No mês acumula ganhos de 3,65%, o que pode ser a melhor marca para abril desde 2020 (alta de 10,25%).

Os indicadores informados nos Estados Unidos, segundo Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, abrem uma semana decisiva de dados visando uma melhor leitura sobre a atual dinâmica da atividade e inflação nos Estados Unidos, o que irá calibrar as apostas para as próximas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O Fed divulga a decisão sobre juros na quarta-feira que vem, mesmo dia do Comitê de Política Monetária (Copom).

Em meio ao incômodo do Banco Central com a desancoragem das expectativas de inflação, ficam ainda mais no foco o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acima do teto das projeções e a entrevista com o presidente do BC, Gabriel Galípolo. Além dele, o diretor de Política Econômica da instituição, Diogo Guillen, participa de coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2024, divulgado nesta manhã.