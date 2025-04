INSS: advogada apontada pela PF como operadora de propinas fez 33 viagens em 1 ano

A PF afirma que as viagens tiveram duração curta, algumas de apenas um dia, e movimentaram muitas bagagens, "indicando transporte de valores físicos ou documentos estratégicos".

Além disso, segundo os investigadores, as passagens eram compradas com antecedência mínima ou até mesmo no momento do embarque, "sugerindo planejamento mínimo para evitar rastreamento". Quando voltou de Dubai, por exemplo, a advogada despachou 31 malas.

Os investigadores identificaram ainda pagamentos a lojas de joias, a marcas de luxo e a hotéis cinco estrelas, como Tiffany, Hugo Boss, Prada e Fasano.

COM A PALAVRA, A DEFESA

