Instituições têm mais cautela a risco de crédito em 2025, afirma BC

O financiamento à economia real continuou a acelerar no segundo semestre de 2024, mas as instituições financeiras indicam mais cautela no apetite ao risco em 2025. A mudança de humor do mercado foi constatada pelo Banco Central no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre do ano passado, divulgado nesta terça-feira, 29.

Sobre 2024, o BC enfatizou que, no crédito bancário às pessoas físicas (PFs), a aceleração foi mais acentuada para financiamento de veículos e crédito não consignado. Já o crédito a pessoas jurídicas (PJs), por sua vez, acelerou para empresas de todos os portes com aumento das contratações. "As grandes empresas continuam beneficiando-se, também, do mercado de capitais, que permanece ganhando representatividade como fonte de financiamento", destacou a autoridade monetária.

O documento também salientou que, apesar do início do aperto monetário em setembro de 2024, o crédito às famílias persistiu acelerando em modalidades de maior risco e para tomadores com menor renda. O BC detectou que houve leve piora na qualidade das contratações do crédito não consignado e aumento do financiamento de veículos mais antigos e com entrada menor.