Isa Energia tem lucro líquido regulatório de R$ 337,4 milhões no 1º trimestre; queda de 17,6%

De janeiro a março de 2025, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) totalizou R$ 923,3 milhões, alta anual de 2,9%. Já a receita líquida regulatória do período somou R$ 1,132 bilhão, aumento de 2,1% na mesma base de comparação.

Pela norma IRFS, o lucro líquido da Isa Energia totalizou R$ 713,2 milhões no trimestre, alta de 10,9% em comparação com o registrado um ano antes. O Ebitda IRFS somou R$ 1,274 bilhão, alta de 15,7% e a receita IFRS totalizou R$ 2,412 bilhões, elevação de 21,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

A dívida líquida da Isa Energia alcançou R$ 12,119 bilhões nos primeiros três meses de 2025, aumento de 18,5% frente ao quarto trimestre de 2024. A alavancagem medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, foi de 3,16 vezes, aumento de 0,44 vez.

"O aumento no endividamento está conforme o planejado por causa do ciclo de crescimento", explicou a diretora Financeira e de Relações com Investidores da empresa, Silvia Wada.