Juros: taxas curtas sobem e longas ficam de lado com ajustes nas apostas para Selic

Para Gustavo Rostelato, economista da Armor Capital, o mercado está passando por um processo de ajuste para o Copom de maio, em meio às dúvidas sobre a magnitude da redução da alta da Selic anunciada no comunicado de março, se de 25 pontos-base ou 50 pontos. "Os discursos do Banco Central estão bastante neutros, eles não estão mudando a comunicação e ao mesmo tempo não conseguem indicar uma direção clara para esse aumento", afirmou.

"O mercado tinha andado muito e, com os discursos do Galípolo, deu alguns passos atrás. Havia um ânimo grande por parte dos agentes, que agora estão se reposicionando", complementou, ponderando que os indicadores econômicos previstos até o Copom do dia 7 podem alterar esse quadro. Amanhã sai o PIB dos EUA no primeiro trimestre e na sexta-feira, o payroll de abril. No Brasil, serão conhecidos, também amanhã, o saldo do Caged e a Pnad Contínua, ambos de março.

Após ter reiterado ontem o desconforto com a desancoragem das estimativas, Galípolo disse hoje que a dinâmica da inflação continua desafiadora, o que justifica a extensão do ciclo, e que o BC está atento ao aperto já feito, que será sentido ao longo do tempo, devido às defasagens. Repetiu que o Copom vai colocar a Selic em nível restritivo o bastante, e por tempo suficiente, para fazer a inflação convergir ao centro da meta, de 3%. Ele reiterou ainda que o forward guidance de março, quando o colegiado sinalizou elevação - menor que 1 ponto para o encontro de maio, "segue vigente". As declarações foram dadas em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2024.

Na semana passada, as apostas de Selic para o Copom de maio chegaram a ficar divididas na curva do DI, entre 25 e 50 pontos, e também nas opções digitais da B3, mas nos últimos dias as expectativas mais otimistas têm refluído. Por volta das 17h, nos DIs, a aposta de um aumento de 50 pontos era majoritária, com 64% de probabilidade, contra 36% de alta de 25 pontos. A projeção de Selic terminal, que na semana passada chegou a ser de 14,75%, era de 14,90%, e a precificação para a taxa no fim do ano, de 14,60%.

A agenda local foi movimentada nesta terça-feira, mas com impacto moderado sobre os DIs. O IGP-M de abril surpreendeu, com alta de 0,24% acima do teto das estimativas dos analistas (-0,16% a +0,05%), cuja mediana apontava deflação de 0,07%.