Lupi: Apesar da subida dos juros, estou praticando a mais baixa taxa que se pode praticar

Na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o ministro lembrou que 16 milhões de brasileiros não conseguem sair do pedido de empréstimo. "Quando chega ao final, renegocia", indicou.

De acordo com o ministro, a posição de ser contra a alta do juros do consignado do INSS "não é uma luta dele, mas de quem tem causa".