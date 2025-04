Na China, principais empresas de petróleo sinalizam demanda fraca e preços mais baixos

A receita caiu 7,3%, para 753,11 bilhões de yuans, o que a grande petrolífera chinesa atribuiu principalmente à demanda mais fraca do mercado e ao volume de vendas de produtos refinados de petróleo.

O lucro aumentou ligeiramente, principalmente devido ao aumento na produção e no volume de vendas de gás natural doméstico, custos e despesas controlados e um declínio nas despesas com impostos, disse a PetroChina. A demanda no mercado doméstico de gás natural ficou estável, segundo a empresa.

As outras duas gigantes do petróleo na China relataram quedas nos lucros e nas receitas no período, refletindo a pressão enfrentada pelo setor chinês de refino de petróleo em meio a preocupações econômicas globais e a uma demanda doméstica mais fraca.

A maior refinadora da commodity do país, a Sinopec, informou que seu lucro trimestral caiu 28%, citando uma queda nos preços e uma demanda mais fraca por produtos refinados. A produtora chinesa de petróleo e gás offshore Cnooc também culpou a queda na receita pelo enfraquecimento dos preços realizados no trimestre. No entanto, os volumes mais fortes de vendas de petróleo e gás limitaram o lado negativo, acrescentou a empresa nesta terça.

Os preços internacionais do petróleo têm estado sob pressão em meio a preocupações econômicas globais. Fonte: Dow Jones Newswires.