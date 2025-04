Ouro fecha em queda, com alívio nas tensões comerciais

Os preços do ouro recuaram nesta terça-feira, 29, em meio ao alívio nas tensões comerciais globais. O movimento reflete um cenário mais otimista após sinais de avanço nas negociações comerciais entre Washington e parceiros internacionais.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do ouro para entrega em junho fechou em queda de 0,42%, a US$ 3.333,60 por onça-troy.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que irá se reunir com representantes de ao menos 17 parceiros comerciais nas próximas semanas e indicou que um acordo com a Índia está "próximo de ser fechado". Ao mesmo tempo, sinais de que o presidente Donald Trump pretende suavizar tarifas de importação sobre o setor automotivo também contribuíram para a melhora no sentimento dos mercados.