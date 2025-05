Pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros pretendem comprar presente para Dia das Mães

Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a QuestionPro, oito em cada dez brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia das Mães em 2025. O levantamento indica que cerca de 133 milhões de consumidores devem aquecer o varejo nacional, impulsionando as vendas tanto em lojas físicas quanto online. A pesquisa ouviu 1.499 brasileiros em todas as regiões do país.

Dois terços dos entrevistados disseram que pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 500, e 19% devem gastar até R$ 100 - porcentual que sobe para 34% entre as classes D e E. A intenção de presentear também está presente em todas as faixas sociais: 87% dos brasileiros das classes D e E pretendem comprar algo, assim como 81% da classe C e 80% das classes A e B.

"O Dia das Mães é uma das datas mais potentes do calendário do varejo, justamente porque mobiliza o consumo em todas as classes sociais", afirma Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.