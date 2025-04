Petróleo fecha em forte queda com receio sobre demanda por tensão comercial

Os contratos futuros de petróleo encerraram a sessão desta terça-feira, 29, em forte queda, ampliando as perdas acumuladas na semana para mais de 5%, em meio à valorização do dólar e ao aumento das preocupações dos investidores com os efeitos de uma guerra comercial prolongada entre Estados Unidos e China sobre a demanda global.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 2,63% (US$ 1,63), fechando a US$ 60,42 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,33% (US$ 1,51), para US$ 63,28 o barril.

O petróleo caminha para encerrar o mês com uma desvalorização da ordem de 15% - maior recuo mensal desde 2021 - diante do temor de que as tensões comerciais possam levar a economia global à recessão. A queda de confiança do consumidor norte-americano, segundo dados divulgados nesta terça pelo Conference Board, reforçou essa percepção.