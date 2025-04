Preços dos combustíveis fecham abril em queda, com diesel em destaque, aponta IPTL

Depois de terem ficado praticamente estáveis em março, os preços dos combustíveis no Brasil fecharam abril em queda, com destaque para o diesel, tanto o comum como o menos poluente, S-10, devido às duas reduções feitas pela Petrobras nos dias 1º (-4,6%) e 18 de abril (-3,3%). Com isso, o bolso do consumidor sentiu em abril um ligeiro alívio, com a queda de 1,85% no preço do diesel comum e de 1,83% no S-10, registrando média de R$ 6,38 e R$ 6,44, respectivamente, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

"As quedas nos preços do diesel em abril são reflexos diretos dos dois reajustes para baixo realizados pela Petrobras ao longo do mês. Esses movimentos no preço de venda ajudaram a diminuir os valores praticados nos postos, e também criaram um cenário de maior competitividade para o combustível", disse em nota o diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

A maior queda do diesel comum foi registrada no Centro-Oeste, de 2,57%, a R$ 6,45 o litro, enquanto o S-10 teve seu maior recuo no Sul, de 2,35%, com preço médio de R$ 6,23 o litro. O valor mais baixo para o diesel comum também foi registrado no Sul, R$ 6,18, após queda de 2,37%, segundo o IPTL.