Reino Unido anuncia regras para criptoativos com foco em crescimento econômico e consumidor

O governo do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, 29, um conjunto de novas regras para o setor de criptoativos, com o objetivo de "dar confiança aos investidores e proteger os consumidores", segundo comunicado do Tesouro britânico.

Durante evento em Londres que marcou a UK Fintech Week, a ministra das Finanças do país, Rachel Reeves, revelou que o país publicou uma proposta de legislação para regulamentar ativos digitais como bitcoin e ethereum. As medidas fazem parte do "Plan for Change", uma iniciativa mais ampla para impulsionar o crescimento econômico.

Segundo o governo britânico, aproximadamente 12% dos adultos no Reino Unido já possuem ou possuíram criptoativos, frente a apenas 4% em 2021. "Mas com frequência, consumidores têm sido expostos a empresas arriscadas e golpes", afirma o comunicado.