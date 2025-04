Rotação em carteiras globais garante 7ª alta seguida do Ibovespa

Ainda assim, Alves destaca que há uma rotação nas carteiras de gestores globais, com saída de fluxo de mercados mais robustos - principalmente dos EUA - para mercados emergentes, como o Brasil, principalmente por conta da volatilidade causada por discursos do presidente Donald Trump e por dados fracos da economia americana.

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu a 86 em abril (ante 92,9 em março), ficando abaixo da previsão de queda a 88. Já o relatório Jolts apontou que a abertura de postos de trabalho no país cedeu para 7,192 milhões em março, também abaixo da previsão de 7,48 milhões de vagas no período.

Este apetite já é visto desde o dia 17 de abril entre os investidores estrangeiros. Segundo dados da B3, houve ingresso de R$ 7,6 bilhões na Bolsa em cinco pregões, até o dia 25 de abril (última informação disponível). Para o estrategista-chefe da Monte Bravo, Alexandre Mathias, "a confusão" gerada por Trump em relação à política tarifária acabou introduzindo uma mudança de fluxo global.

Entre as novidades sobre tarifas nesta terça, destaque para Pequim suspendendo a tarifa de 125% sobre as importações de etano dos EUA, segundo reportagem da Dow Jones. Já a Casa Branca anunciou pouco antes do fechamento dos mercados que Trump assinou ordem executiva de tarifas sobre o setor automotivo, que evita efeito cumulativo de tarifas sobrepostas a automóveis e peças.

A Monte Bravo considera ainda que o Ibovespa, na tendência atual, deve estabelecer um novo recorde, à medida que está próximo do pico estabelecido em 28 de agosto de 2024, de 137.469,26 pontos no intradia. Contudo, a corretora destaca que a alta da Bolsa não decorre de fatores estruturais do Brasil.