Super Micro prevê lucros do 3º trimestre bem abaixo das expectativas; ação tomba 16%

A Super Micro Computer divulgou lucros preliminares para o terceiro trimestre abaixo de seu guidance anterior, afirmando que alguns clientes adiaram pedidos de novos servidores e produtos de informática.

A empresa, que fabrica servidores usados para inteligência artificial generativa, espera agora vendas de US$ 4,5 bilhões a US$ 4,6 bilhões para os três meses encerrados em 31 de março, em comparação com a orientação anterior de vendas de US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões. Os analistas consultados pela FactSet esperavam vendas de US$ 5,38 bilhões no terceiro trimestre fiscal.

A Super Micro Computer também informou que prevê um lucro por ação no período de US$ 0,16 a US$ 0,17, em comparação com as projeções dos analistas de US$ 0,46.