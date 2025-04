Taxas de juros rondam estabilidade, mas dólar traz viés de alta

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta terça-feira, 29, mas com viés de alta, na mesma direção do dólar e retornos dos Treasuries. As atenções ficam na entrevista coletiva sobre o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, e nos leilões de NTN-B e LFT, ambos às 11 horas.

Mais cedo, o IGP-M veio com alta de 0,24% em abril, após queda de 0,34% em março, acima do teto das previsões do Projeções Broadcast, de alta de 0,05%.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,670%, de 14,655% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 13,925%, de 13,901%, e o para janeiro de 2029 subia a 13,650%, de 13,620%.