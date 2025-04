Trump fala em 'ótimas conversas com a Índia' e diz acreditar em acordo sobre as tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 29, que o país está mantendo "ótimas conversas com a Índia" e disse acreditar que já há um "acordo sobre as tarifas" com a nação asiática. O republicano acrescentou que deve discutir o tema também com o primeiro-ministro da Austrália. As declarações foram feitas a jornalistas em frente à Casa Branca, antes de embarcar para Michigan, onde realiza nesta terça-feira um comício em comemoração aos seus 100 primeiros dias de governo.

"Faremos uma pequena transição em relação às tarifas para montadoras. Eu não estou nada preocupado com a indústria automotiva. Se as montadoras não conseguem peças de automóveis, nós não queremos penalizá-las", afirmou o presidente dos EUA.

Trump explicou que as montadoras terão acesso a uma espécie de "crédito" de até 15% do valor dos veículos produzidos nos EUA, que poderá ser usado para compensar o custo de peças importadas por um período. Mais detalhes serão divulgados durante a assinatura da medida.