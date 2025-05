AGO da Vale confirma Durigan e Ceron, indicados pela União, para Conselho Fiscal

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Vale confirmou as indicações da União, que usou suas golden shares para reconduzir o secretário-executivo da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, a uma das cadeiras no colegiado. Para suplente, a União indicou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

Ceron substitui Rafael Rezende Brigolini, da Subsecretaria de Gestão Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional.

A AGO reconduziu os demais membros do Conselho Fiscal: Márcio de Souza, indicado pela Previ; Aristóteles Nogueira Filho (Franklin Templeton Investimentos Brasil, Argucia Capital Management e Capstone Partners); Raphael Manhães Martins e Adriana de Andrade Solé, ambos indicados pela Geração Futuro.