Air France-KLM reduz prejuízo e supera em receita no primeiro trimestre

A Air France-KLM teve prejuízo líquido de 292 milhões de euros no primeiro trimestre de 2025, bem menor do que a perda de 522 milhões de euros apurada em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30.

A receita da companhia cresceu 8%, a 7,2 bilhões de euros. Analistas previam receita de 7,05 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A companhia transportou 4,5% mais passageiros no trimestre, com um total de 21,81 milhões de passageiros, enquanto a capacidade também aumentou no período. O grupo afirmou que as tendências de reservas para voos de longa e curta e média distância no segundo trimestre permaneceram praticamente estáveis em relação ao ano passado.