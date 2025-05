Após oito pregões de queda, dólar fecha em alta com ajustes e aversão ao risco

Analistas ponderaram que a contração do PIB dos EUA foi provocada em grande medida pelo aumento de importações, com antecipação de compras antes do anúncio das tarifas recíprocas por Donald Trump, e cortes de gastos do governo.

Embora a demanda doméstica continue a mostrar sinais de solidez, há temores crescentes de que a política comercial de Trump provoque uma recessão combinada com uma alta transitória da inflação. Monitoramento do CME Group mostra que ganharam força as apostas em corte acumulado de 1 ponto porcentual na taxa básica americana pelo Federal Reserve.

Trump disse nesta quarta à tarde que a "China está tendo uma tremenda dificuldade econômica" e reforçou a necessidade de um acordo justo com os chineses. Ao ser questionado se vai falar com o líder chinês, XI Jinping, respondeu que "vai acontecer".

Costa, da Monte Bravo, traça um cenário em que as tarifas dos EUA para a China recuem dos 145% atuais para algo entre 50% e 60%, ainda assim um nível elevado. Com as negociações entre EUA e outros países, a tarifa americana de importação efetiva, que saltou de 2,4% para 22,4% com o tarifaço, deve se situar em torno de 10% a 15%.

"Teoricamente, isso ainda vai trazer efeitos secundários relevantes para a economia, que está desacelerando. Essa dinâmica deve abrir espaço para o Fed cortar os juros no segundo semestre", afirma Costa, para quem uma nova rodada de apreciação do real estaria ligada a um enfraquecimento maior do índice DXY.

Ele observa que do ponto de vista dos fundamentos, com piora do déficit em transações correntes e superávit comercial perdendo tração, não há razão para imaginar um dólar abaixo dos níveis atuais. "E no segundo semestre a pauta doméstica vai começar a ganhar peso, com a discussão da isenção do IR e do orçamento de 2026", afirma.