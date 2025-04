Barclays supera previsões de lucro e receita no 1º trimestre

O Barclays teve lucro antes de impostos de 2,72 bilhões de libras no primeiro trimestre de 2025, 19% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 2,49 bilhões de libras no período. A receita do Barclays no trimestre somou 7,71 bilhões de libras, vindo também acima do consenso, de 7,39 bilhões de libras. Fonte: Dow Jones Newswires.