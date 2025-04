Bolsas da Europa operam sem direção única, após série de balanços e dados de crescimento

Da temporada de balanços, destaque para o Santander, cuja ação tombava 5% em Madri no horário acima. O gigante bancário superou expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre, mas decepcionou em termos de receita líquida de juros. Segundo analistas do Citi, os resultados do Santander no Brasil e no Reino Unido também podem ter frustrado os investidores.

A companhia aérea Air France-KLM, por outro lado, saltava 3,2% em Paris após divulgar queda no prejuízo trimestral.

No noticiário macroeconômico, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares, vindo acima da previsão de analistas, de ganho de 0,2%. Apenas a economia alemã teve expansão de 0,2% no período, também melhor do que o esperado.

Desdobramentos da política tarifária dos EUA também seguem no radar. Ontem, o presidente Donald Trump assinou ordem executiva para reduzir o efeito cumulativo de várias tarifas sobre algumas importações.

Às 7h39 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,13%, a de Paris avançava 0,56% e a de Frankfurt ganhava 0,58%. Já as Milão e Madri caíam 0,55% e 1,58%, respectivamente, enquanto a de Lisboa mostrava alta de 0,36%.

