Bolsas de NY fecham mistas no último pregão do mês e antes de balanço de big techs

Segundo relatório do Wells Fargo, o risco de recessão nos EUA hoje é maior do que há um mês. "A interrupção das tarifas introduziu bastante ruído nos principais números de crescimento do primeiro trimestre. O otimismo de consumidores e empresas despencou, à medida que o medo da inflação e da recessão permeia o ambiente econômico", destacou o banco.

O clima de aversão ao risco, combinado à temporada de balanços, penalizou ações de algumas empresas neste pregão. A Super Micro Computer caiu 13,4% após revisar para baixo suas projeções de receita, puxando junto a Nvidia, que recuou 0,09%. A Starbucks decepcionou com seus números do segundo trimestre fiscal, com queda de 5,66% nas ações. Já a Tesla caiu 3,38% após seis sessões consecutivas de alta.

A empresa de reservas de hospitalidade Booking Holdings (+3,8%), que chegou a operar no negativo, virou para o positivo após divulgar vendas e lucro por ação acima das expectativas no primeiro trimestre.

O foco agora se volta para os balanços que serão divulgados após o fechamento do mercado, com destaque para Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm, Robinhood e eBay.

*Com informações da Dow Jones Newswires