Cenários de cortes de 1 pp ou mais nos juros pelo Fed ganham força, após dados dos EUA

O mercado financeiro aumentou as apostas de maiores cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na redução acumulada até dezembro, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. O movimento aconteceu após a alta do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, contração do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano, além da alta na renda pessoal e nos gastos com consumo do país.

A chance de redução acumulada até dezembro de 100 pontos-base (pb) liderava as apostas e aumentou de 39,9%, apurado antes da divulgação dos números, para 41,5%, por volta das 12h05 (de Brasília).

A segunda maior chance era para um corte ainda mais agressivo, de 125 pb, que avançou de 25,6% para 32,5%, no mesmo intervalo de tempo. Na contramão, as chances de um corte mais brando, de 75pb, caíram de 24,5% para 19,6%.