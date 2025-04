Dólar spot cai com dados fracos de EUA e China após tarifas, mas futuro sobe com Ptax

A taxa de desocupação no Brasil foi de 7% no trimestre encerrado em março, conforme o IBGE, em linha com as expectativas do mercado. O índice ficou abaixo dos 7,9% registrados no mesmo período de 2024, mas acima dos 6,8% do trimestre anterior.

O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 3,588 bilhões em março, o maior para o mês desde 2022, e um déficit primário de R$ 13,474 bi em 12 meses até março (0,11% DO PIB), segundo o Banco Central. O resultado mensal superou as expectativas do mercado de superávit de R$ 600 milhões, e contrasta com o déficit de R$ 18,973 bilhões em fevereiro.

O Ministério de Minas e Energia aprovou um aumento de 57% no orçamento do programa Luz Para Todos, que passará a contar com R$ 4,3 bilhões em 2025, frente aos R$ 2,5 bilhões destinados no ano passado.

Em meio à guerra comercial com os EUA, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que é urgente desenvolver novos motores de crescimento econômico diante dos impactos das tarifas dos EUA, destacando que indústrias emergentes, como a de inteligência artificial, terão prioridade no próximo plano quinquenal para substituir setores tradicionais como o imobiliário e o industrial.