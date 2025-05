Emprego com carteira no setor privado aumenta em 210 mil vagas em um trimestre, revela IBGE

O País registrou mais 210 mil trabalhadores ocupados com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em março, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, 1,463 milhão de vagas com carteira foram criadas no setor privado.

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado foi de 39,447 milhões de trabalhadores no trimestre até março. Já o contingente de trabalhadores sem carteira assinada no setor privado ficou em 13,458 milhões de pessoas. O resultado significa 751 mil de vagas a menos nessa condição do que no trimestre anterior. Em relação ao trimestre até março de 2024, foram criadas 70 mil vagas sem carteira no setor privado.