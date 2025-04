Estoque total de crédito sobe 0,6% em março ante fevereiro, para R$ 6,484 trilhões, afirma BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,6% entre fevereiro e março informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira, 30. O estoque atingiu R$ 6,484 trilhões, uma alta de 9,9% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em março e 11,5% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,5% no mês e cresce 7,4% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,6% em março. O do crédito direcionado, com recursos do BNDES e poupança, aumentou 0,7% na mesma comparação. Entre os recursos livres, o saldo para pessoas físicas subiu 0,6% e o estoque para as empresas cresceu 0,5%.