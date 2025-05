Glencore reduz projeção de produção de carvão para energia em 2025, após queda na produção

A mineradora anglo-suíça Glencore reduziu em 5 milhões de toneladas métricas sua projeção de produção de carvão para energia em 2025, após uma ligeira queda na produção na mina de Cerrejón, na Colômbia, no primeiro trimestre deste ano. A empresa agora espera uma produção entre 87 milhões e 95 milhões de toneladas de carvão, abaixo dos 92 milhões e 100 milhões de toneladas projetadas anteriormente.

A produção de carvão para energia da Glencore no primeiro trimestre caiu 7%, para 23,4 milhões de toneladas, refletindo o impacto de dois fechamentos de minas programados na Austrália.

Em outros setores da companhia, a produção de cobre no primeiro trimestre caiu 30% em comparação com o mesmo período do ano anterior, a 167,9 mil toneladas métricas.