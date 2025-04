Há um número do Caged de março que irá surpreender, diz Luiz Marinho

Na avaliação dele, houve uma "uma antecipação de contratação" que costumeiramente era feita em março para fevereiro, que teve mais dias de produção em comparação a fevereiro de outros anos. "E, em março, diminuiu porque, uma das questões, é porque teve menos dias de produção este ano do que março de outros anos", disse.

A coletiva de imprensa sobre os dados do Novo Caged será realizada às 14h30 em Brasília. Ela contará também com a participação da subsecretária de Estudos do Trabalho, Paula Montagner, e da equipe técnica.