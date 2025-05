Haddad diz que orientação do governo é 'evidentemente' reparar danos de afetados no INSS

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 30, que a orientação do governo é de "evidentemente" reparar o dano a pessoas que foram lesadas com descontos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas pontuou que a forma como isso será feito ainda não foi formatada. Ele tratou desse assunto na terça-feira, 29, com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho.

"Estamos aguardando a CGU e a AGU nos envolverem em uma etapa subsequente para tratar desse assunto. Essa questão ainda está no âmbito da CGU", disse Haddad, a jornalistas ao ser questionado sobre o planejamento do governo para ressarcir quem foi afetado.

O ministro pontuou que a questão também depende da apuração dos descontos que de fato não foram autorizados pelos beneficiários.