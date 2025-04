Iberdrola registra queda de 27% no lucro do 1º trimestre

A Iberdrola registrou lucro líquido de 2 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2025, 27,4% menor do que o ganho de 2,76 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela companhia elétrica espanhola nesta quarta-feira, 30. O Ebitda diminuiu quase 21% na mesma comparação, a 4,64 bilhões de euros, enquanto a receita cresceu 1,5%, a 12,86 bilhões de euros.