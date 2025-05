Ibovespa cai em meio a temor de recessão nos EUA, mas terminará abril com alta forte

Após abrir aos 135.094,43 ponto, com variação zero, o Ibovespa subiu 0,02%, na máxima de 135.116,29 pontos, mas logo perdeu força. Há pouco, aprofundou a queda e renovou mínima, à medida em que as bolsas americanas pioravam.

Às 11h38, cedia 0,62%, aos 134.258,62 pontos.

O índice Nasdaq cai em torno de 2,00%. O petróleo recuava em torno de 1,40% e o minério de ferro fechou em baixa de 0,78% hoje em Dalian, após dados fracos PMIs chineses.

"O PIB surpreendeu negativamente e eleva o temor de uma recessão nos Estados Unidos, o que pode fazer com que o banco central de lá tenha de reduzir os juros para animar a economia. Isso não seria ruim e também poderia fazer com que o BC daqui comece a reduzir a Selic. Isso seria positivo para os ativos brasileiros", pontua Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Contudo, um eventual desaquecimento da economia tende a ser desfavorável para todo o mundo. "Começa a se desenhar um quadro de estagflação nos EUA, tudo o que o presidente do Fed queria evitar", diz o sócio da Blue 3. Por ora, contudo, o recuo do Índice Bovespa é moderado em relação às bolsas americanas. "Ainda opera um pouco no contexto da última semana, que começou a registrar entrada de fluxo de capital estrangeiro", acrescenta Oliveira.

Em meio à expectativa de que o Brasil se beneficie da guerra comercial sino-americana, o ingresso de recursos do exterior pode continuar, conforme Moura, da Finacap. "Há uma diferenciação clara entre países emergentes e Estados Unidos. O dólar americano está enfraquecendo cada vez mais", cita.