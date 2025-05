International Paper reverte lucro e tem prejuízo de US$ 105 milhões no 1º trimestre

A International Paper teve prejuízo líquido de US$ 105 milhões no primeiro trimestre de 2025, revertendo lucro de US$ 56 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. No resultado com ajustes, a fabricante americana de papel e celulose registrou lucro por ação de US$ 0,23 entre janeiro e março, bem abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,38.

A receita líquida saltou 28% na mesma comparação, a US$ 5,9 bilhões, mas também ficou aquém do consenso da FactSet, de US$ 6,34 bilhões.

Em janeiro, a International Paper fechou acordo para comprar a multinacional britânica DS Smith, em uma transação de US$ 7,16 bilhões.