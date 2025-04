Lucro e receita da Starbucks ficam abaixo do esperado

A Starbucks obteve lucro líquido de US$ 384,2 milhões, ou US$ 0,34 por ação, no segundo trimestre de seu ano fiscal 2025, encerrado em 30 de março, informou a companhia nesta terça-feira, 29, depois do fechamento do mercado. O resultado representa queda de 50,3% ante os US$ 772,4 milhões, ou US$ 0,68 por ação, registrados em igual período do ano fiscal anterior.

Em termos ajustados, o lucro por ação diminuiu 40%, de US$ 0,68 para US$ 0,41. A receita líquida aumentou 2,3% na mesma comparação, para US$ 8,76 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro ajustado de US$ 0,49 por ação e receita de US$ 8,83 bilhões.

As vendas globais no conceito mesmas lojas diminuíram 1% na comparação anual, refletindo uma queda de 2% no número de transações e um aumento de 1% no tíquete médio. As vendas mesmas lojas caíram 2% nos Estados Unidos e aumentaram 2% no segmento internacional. Na China, essas vendas ficaram estáveis.