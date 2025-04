Lucro líquido gerencial do Santander Brasil é de R$ 3,861 bi no 1º trimestre (+27,8% em um ano)

"A performance do primeiro trimestre de 2025 reflete nosso foco na execução consistente da nossa estratégia, resultando na manutenção dos patamares de rentabilidade e lucro líquido", afirmou o vice-presidente Financeiro, Gustavo Alejo.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander avançou 3,3 pontos porcentuais em um ano, para 17,4%. O volume de ativos chegou a R$ 1,234 trilhão, alta de 5,6% em um ano. O patrimônio líquido, por sua vez, aumentou 4% em um ano, para R$ 90,544 bilhões.

A carteira de crédito do banco chegou a R$ 682,293 bilhões no final do primeiro trimestre pelo conceito ampliado, um crescimento de 4,3% no intervalo de um ano puxado por operações de financiamento ao consumo e também por linhas voltadas a pequenas e médias empresas.

A margem financeira bruta, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de R$ 15,922 bilhões, alta de 7,7% em um ano.

Nas margens com clientes, o resultado foi de R$ 15,825 bilhões, crescimento de 9,5% no comparativo anual, e de 0,3% em três meses. A maior parte da margem veio de produtos, que responderam por R$ 15,108 bilhões. O restante veio de resultados com o capital de giro do banco.

A margem com mercado do Santander gerou ganho de R$ 97 milhões, resultado 70,9% menor que a de um ano antes diante do impacto negativo da alta dos juros sobre o balanço do banco.