Meta tem alta de 35% no lucro do 1º trimestre para US$ 16,6 bilhões

Além disso, as impressões de anúncios cresceram 5% ano a ano, com o preço médio por anúncio subindo 10%.

As despesas totais da empresa subiram, totalizando US$ 24,76 bilhões, um aumento de 9% em comparação com o ano anterior. Esse aumento reflete investimentos contínuos em inovação e expansão, principalmente em infraestrutura de dados e novas tecnologias, como inteligência artificial, segundo o relatório.

A empresa planeja aumentar seus gastos em capital em 2025, com uma previsão de despesas de capital entre US$ 64 bilhões e US$ 72 bilhões, um salto em relação à previsão anterior, que era de US$ 60 bilhões a US$ 65 bilhões.

O foco desses investimentos será o aprimoramento de suas capacidades de inteligência artificial.

Às 17h35 (horário de Brasília), as ações da Meta subiam 4,6% no after hours em Nova York.