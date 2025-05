Ouro fecha em queda com realização de lucros e alívio nas tensões comerciais

Segundo eles, os fundos de índice (ETFs) registram saídas líquidas, o que reforça o cenário de realização de lucros. Ainda assim, a demanda por ativos defensivos persiste em algumas regiões. "Investidores chineses continuam comprando ouro em meio à crise imobiliária e à fraqueza do yuan", destaca o relatório.

No cenário macroeconômico, o PIB dos EUA no 1º trimestre surpreendeu negativamente com uma queda de 0,3%, frente à expectativa de alta de 0,1%, indicando desaceleração em relação ao crescimento do 4º trimestre de 2024. O número será crucial para a próxima decisão de juros do Federal Reserve, marcada para 7 de maio. Trump também voltou a criticar o presidente do Fed, Jerome Powell, dizendo "saber mais sobre juros" e que o dirigente do BC americano "não está fazendo um bom trabalho".

Para Christopher Lewis, da FXEmpire, a desaceleração da economia dos EUA e o risco de recessão continuam a sustentar a narrativa favorável ao ouro, em meio à fragilidade do dólar e tensões geopolíticas globais. "Com os dados fracos do PIB, o ouro ganhou fôlego. O mercado ainda trata quedas como oportunidades de compra". O JP Morgan tem a projeção de que o metal dourado alcance US$ 4.000 até o segundo trimestre de 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires