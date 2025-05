País tem taxa de informalidade de 38,0% no trimestre até março, aponta IBGE

O País registrou uma taxa de informalidade de 38,0% no mercado de trabalho no trimestre até março, a menor desde o trimestre móvel encerrado em setembro de 2020, quando estava também em 38,0%. Havia 38,898 milhões de trabalhadores atuando na informalidade no período, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em um trimestre, 1,147 milhão de pessoas deixaram de atuar como trabalhadores informais. O total de vagas no mercado de trabalho como um todo no período encolheu em 1,335 milhão de postos de trabalho. Ou seja, o emprego diminuiu majoritariamente via informalidade.

"A queda na ocupação foi mais puxada pelos setores informais, como trabalhador doméstico, construção, alojamento e alimentação", confirmou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa.