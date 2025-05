Petróleo fecha em queda e estende perdas, com possível aumento da produção pela Arábia Saudita

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda nesta quarta-feira, 30, ampliando as perdas da sessão anterior, em meio a rumores de que a Arábia Saudita estaria disposta a ampliar sua produção e suportar um período prolongado de preços baixos da commodity. O mercado também absorveu a alta do dólar no exterior e os dados fracos sobre a economia norte-americana, que elevaram as preocupações sobre a demanda por petróleo no país.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para junho caiu 3,66% (US$ 2,21), fechando a US$ 58,21 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 3,51% (US$ 2,22), para US$ 61,06 o barril. No mês, o WTI e o Brent acumularam quedas superiores a 15%.

Durante a sessão, a commodity acelerou queda depois que a Reuters informou que autoridades sauditas estão sinalizando a aliados e especialistas do setor de petróleo que o país não está disposto a sustentar o mercado com novos cortes na oferta e que pode lidar com um período prolongado de preços baixos.