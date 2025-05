Qualcomm tem lucro líquido de US$ 2,81 bilhões no 2º tri fiscal; ação cai com projeções

A fabricante de chips Qualcomm registrou lucro líquido de 2,81 bilhões (US$ 2,52 por ação) no segundo trimestre fiscal, em comparação com US$ 2,33 bilhões (US$ 2,06 por ação) no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro líquido de US$ 2,54 por ação.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 2,85 e superou as estimativas dos analistas da FactSet, de US$ 2,82 por ação.

A receita foi de US$ 10,8 bilhões, acima das expectativas de US$ 10,6 bilhões. No entanto, a Qualcomm projetou uma faixa de receita entre US$ 9,9 bilhões e US$ 10,7 bilhões para o terceiro trimestre fiscal - no ponto médio, a estimativa fica levemente abaixo do consenso de US$ 10,33 bilhões.