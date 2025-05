Rendimento médio dos trabalhadores sobe e atinge recorde da série até março, diz IBGE

O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve uma alta real de 1,2% no trimestre até março na comparação com o trimestre até dezembro, R$ 39 a mais, para um recorde de R$ 3.410. Em relação ao trimestre encerrado em março de 2024, a renda média real de todos os trabalhadores ocupados subiu 4,0%, R$ 131 a mais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A massa de salários em circulação na economia aumentou em R$ 21,244 bilhões no período de um ano, para R$ 345,048 bilhões, uma alta de 6,6% no trimestre encerrado em março de 2025 ante o trimestre terminado em março de 2024. Na comparação com o trimestre terminado em dezembro de 2024, a massa de renda real caiu 0,1% no trimestre terminado em março, R$ 188 milhões a menos.

A renda média sobe com uma maior formalização no mercado de trabalho, a partir da geração de vagas com carteira assinada, além da influência também da saída sazonal de trabalhadores em postos com menores rendimentos, através da redução da ocupação majoritariamente via informalidade, avaliou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa do IBGE. "Tem um efeito composição sim", apontou Beringuy.