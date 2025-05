Saldo líquido de emprego formal é positivo em 71.576 vagas em março, aponta Caged

Após a abertura de 437.111 vagas em fevereiro (dado revisado hoje), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 71.576 carteiras assinadas em março de 2025, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho.

O resultado do terceiro mês de 2025 decorreu de 2.234.662 admissões e 2.163.086 demissões. O saldo é o segundo pior resultado para este mês considerando a série histórica do Novo Caged, iniciada em 2020, ano em que março registrou fechamento de 294.985 vagas. Em março de 2024, houve abertura de 245.395 vagas com carteira assinada, na série ajustada.

O mercado financeiro esperava saldo positivo em março, mas o resultado veio bem abaixo da linha da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, não chegando nem mesmo ao piso das expectativas. A mediana indicava a criação líquida de 200.850 vagas com carteira assinada e o intervalo das estimativas, todas positivas, variavam de 97.000 a 279.973 vagas formais criadas.