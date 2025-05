Secom: Procurador federal Gilberto Waller Júnior é nomeado presidente do INSS

O novo presidente do INSS é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Ele entrou começou a carreira pública como procurador do INSS em 1998, ocupou os cargos de corregedor-geral do instituto de 2001 a 2004 e subprocurador-geral de 2007 a 2008.

Na Controladoria-Geral da União (CGU), foi ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e de corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Hoje, ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU.