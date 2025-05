Secretário de Tebet responsável por revisão de gastos deixa governo Lula

"Meu compromisso com a ministra Tebet foi o de estruturar uma área dentro do MPO que contribuísse para fortalecer a agenda de avaliação no Executivo federal e desenvolvesse instrumentos para o aprimoramento contínuo da qualidade do gasto público. Após mais de dois anos de trabalho, percebo que fizemos importantes avanços nessa direção", disse o secretário, na nota publicada pela pasta.

Com a saída de Firpo, o secretário-adjunto de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, Wesley Matheus de Oliveira, assume o cargo como substituto.

Na nota, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, agradeceu ao secretário. "Registro meu agradecimento a Sérgio Firpo pelo reconhecido trabalho à frente da Secretaria de Revisão de Gastos. Ao longo de dois anos e meio, sua dedicação foi fundamental para o aprimoramento da qualidade do gasto público e da eficiência dos serviços à população. Gastar de forma eficiente os recursos dos contribuintes em projetos que são essenciais para a proteção de segmentos mais vulneráveis da economia é uma das tarefas mais importantes dos governos. Desejo-lhe pleno êxito em seus novos desafios", disse.

Apesar de liderar a área de avaliação e revisão de gastos, a maioria das propostas de sua secretaria não foram incorporadas ao projeto do governo de contenção de despesas, aprovado no final do ano passado - o que teria contribuído para o aumento do desgaste de Firpo de insistir nessa agenda em meio a resistências políticas do governo Lula.