Taxas de juros recuam com exterior e Caged, e curva tem perda de inclinação em abril

Nesta quarta-feira, pela manhã, o cenário externo foi preponderante para a queda das taxas, uma vez que a Pnad Contínua no trimestre até março mostrou condições ainda apertadas para o mercado de trabalho, ainda que a taxa de desemprego tenha acelerado na margem, a 7,0%, alinhada à mediana das estimativas.

Os dados de atividade dos EUA decepcionaram, com destaque para o PIB do primeiro trimestre, com retração de 0,3% (primeira estimativa), contrariando o consenso de crescimento de 0,1%. Foi a primeira queda em três anos e preocupa por tratar-se de um período em que ainda não haviam sido anunciadas as tarifas de importação do governo Trump, o que ocorreu em 2 de abril. Houve reforço nas apostas de corte total de 100 pontos nos juros pelo Federal Reserve em 2025.

À tarde, o fôlego de queda foi renovado pelos dados do Caged no trimestre até março. A geração de 71.576 vagas veio abaixo do piso das estimativas, de 97.000, coletadas pelo Projeções Broadcast. Foi o segundo pior para o mês desde o início da série histórica, em 2020. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, argumentou que o número excepcional de vagas criadas em fevereiro, 437.111, já havia antecipado uma geração de postos que em outros anos ocorreu em março. De todo modo, disse "estar na hora de o Banco Central parar de falar em aumento da taxa Selic e começar a tratar de uma redução dos juros".

Para Volnei Eyng, CEO da gestora Multiplike, o dado do Caged mostra que o mercado formal já começa a sentir os efeitos do aperto monetário. "Esse número mais frio contrasta com o da Pnad, que ainda mostra um desemprego historicamente baixo, mas é importante lembrar que a Pnad é trimestral e capta movimentos mais lentos. O Caged, por outro lado, sinaliza que o ritmo da economia está mudando. Essa freada no emprego formal deve aparecer nos próximos trimestres do PIB", afirma.

O contexto internacional permeado pelos receios sobre o impacto do tarifaço na economia global, somado à percepção de que a economia brasileira tende a sentir mais os efeitos do aperto da Selic a partir do segundo trimestre, mantém o mercado em dúvida sobre em qual medida o Copom vai reduzir o ritmo de alta do juro em maio.

"O mercado está entre 50 e 25 pontos, com esta última opção ganhando probabilidade diante da incerteza externa, e dados como o Caged de hoje sugerem desaceleração da atividade à frente", afirma a economista-chefe da Mirae Asset, Marianna Costa. Por outro lado, pondera que a dinâmica da inflação corrente, embora não tenha piorado, não é benigna, e roda acima da meta de 3%. "Como o cenário externo traz uma incerteza muito grande, é possível que o BC deixe a Selic parada por muito tempo antes de começar a cortar. O comunicado deve trazer um discurso duro, mas deixará a porta aberta para as próximas decisões."