TCU: Houve falhas de transparência nos dados utilizados pela Aneel para cálculos da Conta-Covid

O tema foi tratado no acompanhamento conduzido pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), para avaliar as ações adotadas pelos entes governamentais em resposta à crise gerada pela covid-19 no setor elétrico. Essa é a terceira fase do acompanhamento.

Outro ponto de atenção da Corte de Contas é a metodologia para cálculo da chamada sobrecontratação involuntária, quando o montante de contratos de energia supera a demanda das distribuidoras. Foi identificada uma demora de cinco anos na fiscalização, segundo a Corte. Os ajustes de sobrecontratação são repassados nos processos tarifários.

"Essa lentidão gera insegurança jurídica e financeira para distribuidoras e consumidores, pois os custos da sobrecontratação não são atribuídos com a celeridade necessária", disse o relator. O ministro ainda solicitou à Aneel uma análise aprofundada para identificar as causas da "demora e buscar soluções para o passivo gerado".