Trump diz que dados econômicos do próximo trimestre ainda serão reflexos do governo Biden

Durante o encontro com secretários e integrantes de seu governo, o republicano voltou a criticar a China, classificando o país como "principal candidata a 'campeã em tirar vantagem dos outros'". "A China está tendo uma tremenda dificuldade econômica. Navios da China vieram carregados, em grande parte com coisas que não precisamos", disse. Trump reforçou a necessidade de um "acordo justo" com os chineses. Questionado quando ele deve falar com o líder chinês, Xi Jinping, respondeu: "vai acontecer".

Na sequência, destacou a relação com o Canadá: "Temos uma ótima relação com o Canadá. Falei com Mark Carney ontem", revelou.

Segundo ele, o premiê canadense deve visitar "a Casa Branca na próxima ou na outra semana". "Acho que os conservadores do Canadá me odeiam mais do que os liberais", brincou.

Sobre a Ucrânia, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou: "Estamos prontos para assinar acordo de minerais ainda nesta tarde", mas disse que os ucranianos "decidiram fazer ajustes de última hora". Trump reforçou a importância estratégica do tema: "Estamos atrás de terras raras, de minerais, por isso o acordo com Ucrânia". Segundo ele, a intenção era manter o entendimento simples: "Não queria um acordo muito complicado, já que a Ucrânia não tem muito dinheiro". O presidente destacou ainda que, com o tratado, "teríamos americanos no local".

O secretário do Interior, Doug Burgum, também defendeu a iniciativa: "Estamos profundamente focados em minerais críticos."